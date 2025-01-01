Richterin Barbara Salesch
Folge 1824: Baby wechsel dich!
44 Min.Ab 12
Nach 25 Jahren erfährt Marie, dass sie nach der Geburt vertauscht wurde. Nachdem sie ihre leibliche Mutter ausfindig gemacht hat, wird sie sofort in den Kreis der Familie aufgenommen. Lediglich ihr Großvater und Regina, das andere vertauschte Mädchen, begegnen Marie mit Misstrauen. Zwischen den beiden entbrennt ein bitterer Konkurrenzkampf ...
