Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richterin Barbara Salesch

Verlass mich nicht!

SAT.1Staffel 10Folge 1827
Verlass mich nicht!

Verlass mich nicht!Jetzt kostenlos streamen

Richterin Barbara Salesch

Folge 1827: Verlass mich nicht!

44 Min.Ab 12

Der alkoholkranken Monika wird vorgeworfen, ihre 17-jährige Tochter Tine in die Glasscheibe eines Wartehäuschens gestoßen und ihr dabei schwere Schnittverletzungen zugefügt zu haben. Geriet sie in Panik, weil sie fürchtete, Tine an deren Freund Tom zu verlieren?

Weitere Folgen in Staffel 10

Alle Staffeln im Überblick

Richterin Barbara Salesch
SAT.1
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara Salesch

Alle 14 Staffeln und Folgen