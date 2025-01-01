Richterin Barbara Salesch
Folge 1827: Verlass mich nicht!
44 Min.Ab 12
Der alkoholkranken Monika wird vorgeworfen, ihre 17-jährige Tochter Tine in die Glasscheibe eines Wartehäuschens gestoßen und ihr dabei schwere Schnittverletzungen zugefügt zu haben. Geriet sie in Panik, weil sie fürchtete, Tine an deren Freund Tom zu verlieren?
Weitere Folgen in Staffel 10
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richterin Barbara Salesch
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1