SAT.1Staffel 10Folge 1828
44 Min.Ab 12

Weil er auf seine Annäherungsversuche nicht reagiert hat und ihn aus dem Studio hat werfen lassen, soll der homosexuelle Sebastian seinem Fitnesstrainer Volker auf dem Parkplatz aufgelauert und ihm mehrfach in die Genitalien getreten haben. Ist er wirklich so weit gegangen, oder hat sich die Wut von Volkers Ex-Verlobter Lena entladen?

