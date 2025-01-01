Richterin Barbara Salesch
Folge 1829: Hängt sie höher!
44 Min.Ab 12
Als Pamela mit einer Reitleine um den Hals schwerverletzt in der Reithalle eines Luxusviertels gefunden wird, stellt sich die Frage: Mord oder Selbstmord? Doch als klar wird, dass sie nicht freiwillig aus dem Leben scheiden wollte, wird Marion festgenommen. Schließlich hatte die Ex-Prostituierte Pamela in der Nachbarschaft einen Massagesalon eröffnet, den auch Marions Ehemann Gunther leidenschaftlich gern besuchte ...
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
