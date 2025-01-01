Richterin Barbara Salesch
Folge 1830: Mobbing: 1+
44 Min.Ab 12
Der 16-jährige Maik ist rotzfrech und aufmüpfig, gefährlich und kriminell. Seine Klassenlehrerin Lena treibt er in einen Nervenzusammenbruch und seine Mitschüler werden von ihm bedroht. Als er bei einem Autounfall schwer verletzt wird, gibt er bei der Polizei an, von Lena vor das Fahrzeug gestoßen worden zu sein. Ihr Anwalt ist der Meinung, dass ihr Lebensgefährte Oliver dahinter steckt.
Weitere Folgen in Staffel 10
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richterin Barbara Salesch
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1