Richterin Barbara Salesch
Folge 1847: 3,2,1...deins
44 Min.Ab 12
Die 19-jährige Cora wird am Rande eines Schützenfestes beinahe von dem Kioskbesitzer Lukas vergewaltigt. Der behauptet jedoch, den versprochenen heißen Sex mit Cora bei einer Internetauktion ersteigert zu haben. Wer hat diese Sex-Auktion ins Internet gestellt? Wollte Lukas damit seine Tat rechtfertigen oder hat Cora selbst auf diese Weise versucht, ihren Marktwert zu testen?
Weitere Folgen in Staffel 10
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richterin Barbara Salesch
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1