Richterin Barbara Salesch

Auf Kuschelkurs

SAT.1 GOLDStaffel 10Folge 1851
Auf Kuschelkurs

Auf Kuschelkurs Jetzt kostenlos streamen

Richterin Barbara Salesch

Folge 1851: Auf Kuschelkurs

44 Min.Ab 12

Marie versteht die Welt nicht mehr: Mit ihr will ihr Freund Johannes immer nur schnellen und harten Sex ohne Zärtlichkeit und dann findet sie zufällig heraus, dass er einen Kuschelkurs besucht und dort mit wildfremden Frauen schmust. Als Johannes in einem Kursraum der bloße Hintern mit einem Schleifstein abgeschliffen wird, liegt die Vermutung nahe, dass sich Marie auf diese Weise gerächt hat.

Richterin Barbara Salesch
SAT.1 GOLD
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara Salesch

