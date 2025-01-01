Richterin Barbara Salesch
Folge 1990: Klare Verhältnisse?
44 Min.Ab 12
Volltrunken, bewusstlos und mit Wodkaflasche im Arm - so wird die 13-jährige Emma nach einer Party gefunden. Alles spricht dafür, dass ihr der Alkohol gewaltsam eingeflößt wurde. Doch wer ist dafür verantwortlich? Und was hatte sie überhaupt auf der Party zu suchen?
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1