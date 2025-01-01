Richterin Barbara Salesch
Folge 1933: Ab durch die Wand
44 Min.Ab 12
Die 16-jährige Lilli ist sich sicher, dass Paul nicht ihr leiblicher Vater ist. Aber ihre Mutter Bea und auch Paul behaupten vehement das Gegenteil. Also engagiert Lilli einen Detektiv, um Informationen über Beas ominösen Ex-Mann Norbert einzuholen, von dem Lilli glaubt, dass er ihr wahrer Vater sei. Als der Detektiv Informationen hat und Lilli zu sich bestellt, wird sie brutal in die Garage ihres Elternhauses gestoßen und dort eingesperrt ...
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1