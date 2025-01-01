Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richterin Barbara Salesch

Verschlossen

SAT.1Staffel 13Folge 1930
Verschlossen

Richterin Barbara Salesch

Folge 1930: Verschlossen

44 Min.Ab 12

Auf dem Weg zu ihrer Lehrerin zieht die 14-jährige Sophie ihrer Mutter bei voller Fahrt den Autoschlüssel aus dem Zündschloss. Der Wagen überschlägt sich mehrmals. Mutter und Tochter werden schwer verletzt. Wollte Sophie damit verhindern, dass ihre Mutter von ihren Fehlstunden erfährt? Immerhin weiß niemand, wo sich die 14-Jährige aufgehalten hat, wenn sie nicht in der Schule war. Was hat Sophie zu dieser lebensgefährlichen Tat getrieben?

Richterin Barbara Salesch
SAT.1
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara Salesch

