Richterin Barbara Salesch
Folge 1963: Von Stefan zu Stefanie
44 Min.Ab 12
Björn ist bereits ein halbes Jahr mit seiner Freundin Stefanie zusammen, als er durch Zufall erfahren muss, dass Stefanie als Junge zur Welt gekommen ist. Aus Wut darüber, dass sie ihm ihre Transsexualität verschwiegen hat, soll Björn sie angegriffen und schwer verletzt haben. Ist Björn tatsächlich durchgedreht? Oder hat sich Stefanies Vater an seiner Tochter gerächt, weil er mit ihrer Transsexualität nie klargekommen ist?
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
12
