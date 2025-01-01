Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richterin Barbara Salesch

Wortsalat

SAT.1Staffel 13Folge 1932
Wortsalat

Richterin Barbara Salesch

Folge 1932: Wortsalat

45 Min.Ab 12

Aus Angst, das Sorgerecht für ihre 4-jährige Tochter zu verlieren, soll Analphabetin Sabine ihren Noch-Ehemann Timo im Schwimmbad brutal mit einer Taucherflasche niedergeschlagen haben. Er ist der Meinung, dass Sabine sich nicht gut um ihre Tochter kümmern kann. Wusste sich Sabine wirklich nicht anders zu helfen, als mit Gewalt um ihre Tochter zu kämpfen?

