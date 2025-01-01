Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richterin Barbara Salesch

SAT.1Staffel 13Folge 1949
Folge 1949: Supermama

44 Min.Ab 12

Die 16-jährige Lilly verliebt sich ausgerechnet in den obdachlosen Alex. Als sie auch noch von ihm schwanger wird, verlangt ihre Mutter Marlis die sofortige Trennung. Daraufhin haut Lilly immer wieder von zu Hause ab - als Lösung bleibt nur das Mutter-Kind-Heim. Doch auch nach der Geburt von Lillys Baby glätten sich die Wogen nicht. Ist die Situation nun derart eskaliert, dass Lilly ihre Mutter mit einer Spritze angegriffen hat?

SAT.1
