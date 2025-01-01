Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richterin Barbara Salesch

Wie der Vater, so der Sohn

SAT.1Staffel 13Folge 1939
Wie der Vater, so der Sohn

Wie der Vater, so der SohnJetzt kostenlos streamen

Richterin Barbara Salesch

Folge 1939: Wie der Vater, so der Sohn

44 Min.Ab 12

"Ich liebe meinen Stiefsohn!" verkündet Daniela kurz nach dem Tod ihres Mannes Georg und bringt sich damit in große Lebensgefahr. Georgs erste Ehefrau Eva kann es nämlich nicht fassen, dass ihr die durchtriebene 26-Jährige nach dem Mann auch noch den Sohn wegnehmen will. Als Daniela kurz darauf auf dem Friedhof brutal mit einem Spaten niedergeschlagen und in ein ausgehobenes Grab geworfen wird, fällt der Verdacht sofort auf Eva.

Weitere Folgen in Staffel 13

Alle Staffeln im Überblick

Richterin Barbara Salesch
SAT.1
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara Salesch

Alle 14 Staffeln und Folgen