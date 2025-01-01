Richterin Barbara Salesch
Folge 2309: Der Rest vom Schützenfest
45 Min.Ab 12
Als Philip zurück nach Meschede zieht und die Schreinerei seines Vaters übernimmt, ahnt er noch nicht, was auf ihn zukommt. Andreas, ein Mitarbeiter und Schützenbruder seines Vaters, kann sich mit seinem neuen Chef so gar nicht anfreunden! Und als Philip dann auch noch mit Charlotte - Andreas' Ex-Freundin - flirtet, ist es vorbei. Doch würde Andreas wirklich auf Philip schießen? Immerhin hat sein Ziehvater Hermann genauso viel Grund, dem Jungen eine Lektion zu erteilen.
