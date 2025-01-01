Zum Inhalt springenBarrierefrei
Das Hassobjekt

SAT.1Staffel 9Folge 1499
Folge 1499: Das Hassobjekt

44 Min.Ab 12

Gerade aus der Psychiatrie entlassen, in der er wegen Vergewaltigung eingesessen hatte, wird Mark in seinem Haus mit Arsen vergiftet. Ist seine Frau Anja aus Enttäuschung über seine Rückkehr zur Mörderin geworden? Dann meldet sich eine Frau, die ein Opfer von Mark ist...

