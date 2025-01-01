Richterin Barbara Salesch
Folge 1651: Halt's Maul
44 Min.Ab 12
Die 13-jährige Concetta findet ihre schwer verletzte Mutter Tamara im Müllkeller ihres Hochhauses. Mutter und Tochter behaupten einhellig, dass die Tat auf das Konto ihrer Nachbarin Beate geht. Doch diese bestreitet die Vorwürfe und behauptet, dass sich die asoziale Familie nur an ihr rächen will. Schließlich hatte sie Concetta in der Überzeugung, dass sie ihren Sohn Sören mobbt, eine Ohrfeige gegeben...
Weitere Folgen in Staffel 9
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richterin Barbara Salesch
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1