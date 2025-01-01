Richterin Barbara Salesch
Folge 1644: Aufgegabelt
44 Min.Ab 12
Eigentlich wollte Maria nur etwas Gutes tun, als sie die Ukrainerin Irina als Haushaltshilfe einstellte. Aber plötzlich rastet Irina scheinbar grundlos aus und sticht Maria eine Tranchiergabel durch die Hand - warum? Eine Nachbarin will gesehen haben, dass Irina regelmäßig Männerbesuche empfängt. Und was hatte Marias Ehemann Holger kurz vor der Tat in Irinas Bad zu suchen?
Weitere Folgen in Staffel 9
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richterin Barbara Salesch
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1