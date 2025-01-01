Zum Inhalt springenBarrierefrei
Aufgegabelt

SAT.1Staffel 9Folge 1644
Folge 1644: Aufgegabelt

44 Min.Ab 12

Eigentlich wollte Maria nur etwas Gutes tun, als sie die Ukrainerin Irina als Haushaltshilfe einstellte. Aber plötzlich rastet Irina scheinbar grundlos aus und sticht Maria eine Tranchiergabel durch die Hand - warum? Eine Nachbarin will gesehen haben, dass Irina regelmäßig Männerbesuche empfängt. Und was hatte Marias Ehemann Holger kurz vor der Tat in Irinas Bad zu suchen?

