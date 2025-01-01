Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richterin Barbara Salesch

SAT.1Staffel 9Folge 1654
44 Min.Ab 12

Mit zehn Nikotinpflastern auf dem Oberkörper und einer lebensgefährlichen Nikotinvergiftung wird der Rentner Rudi bewusstlos im Geräteschuppen gefunden. Nach einem heftigen Streit mit seiner Schwiegertochter Clara hatte er dort übernachtet. Wollte Clara den Kettenraucher auf diesem Weg endlich zum Nichtraucher machen und damit verhindern, dass er nach seinem Haus auch noch ihre Wohnung abfackelt?

SAT.1
