Richterin Barbara Salesch
Folge 1650: Kur de France
44 Min.Ab 12
Kriminalhauptkommissar Jürgen ist sich sicher: Clubbesitzer Mike ist der größte Drogendealer der Stadt. Kurz nach der letzten Razzia in Mikes Club wird Jürgen in seiner Wohnung mit einer Nagelpistole niedergestreckt und schwer verletzt. Wollte sich Mike so an Jürgen rächen, weil sein Club leer bleibt? Und welche Rolle spielt Jürgens Tochter Denise?
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1