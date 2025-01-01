Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richterin Barbara Salesch

Achtung, es brennt!

SAT.1Staffel 9Folge 1661
Achtung, es brennt!

Richterin Barbara Salesch

Folge 1661: Achtung, es brennt!

44 Min.Ab 12

Während eines Einsatzes soll Feuerwehrmann Marc Valerie, die 19-jährige Tochter seiner Lebensgefährtin Maria, vergewaltigt haben. Hatte er es wirklich schon immer auf sie abgesehen und sie hinter Marias Rücken angebaggert, wie Valerie behauptet? Oder will sein Ex-Kollege Alex ihm die Tat unterschieben?

Richterin Barbara Salesch
SAT.1
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara Salesch

