Richterin Barbara Salesch
Folge 1642: Angst
44 Min.Ab 12
Weil Sylvia sich von dem frisch aus der Haft entlassenen Robert bedroht fühlt, soll sie drei Männer beauftragt haben ihn zusammenzuschlagen. Aber welchen Grund sollte Robert haben, sich an Sylvia zu rächen und sich an ihrer aufmüpfigen Tochter Nina zu vergreifen? Wusste sie sich wirklich nicht mehr anders gegen Roberts subtile Angriffe zu wehren?
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1