Folge 1645: Wer einmal lügt...
44 Min.Ab 12
Carola lässt sich von einem Ex-Häftling neue Schlösser einbauen und wird prompt in ihrem Haus gefesselt und ausgeraubt. Der angeklagte Tom beteuert, mit seinem Schlüsseldienst ein seriöses Geschäft zu führen - es kommt ihm gerade recht, dass selbst Carolas Ehemann Frank seiner Frau keinen Glauben schenkt. Zu oft hat sie Unfälle inszeniert, um seine Aufmerksamkeit zu erregen ...
