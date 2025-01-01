Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richterin Barbara Salesch

SAT.1Staffel 9Folge 1645
Folge 1645: Wer einmal lügt...

44 Min.Ab 12

Carola lässt sich von einem Ex-Häftling neue Schlösser einbauen und wird prompt in ihrem Haus gefesselt und ausgeraubt. Der angeklagte Tom beteuert, mit seinem Schlüsseldienst ein seriöses Geschäft zu führen - es kommt ihm gerade recht, dass selbst Carolas Ehemann Frank seiner Frau keinen Glauben schenkt. Zu oft hat sie Unfälle inszeniert, um seine Aufmerksamkeit zu erregen ...

SAT.1
