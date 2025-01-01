Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richterin Barbara Salesch

Liebe ich eine Mörderin?

SAT.1Staffel 9Folge 1658
Liebe ich eine Mörderin?

Liebe ich eine Mörderin?Jetzt kostenlos streamen

Richterin Barbara Salesch

Folge 1658: Liebe ich eine Mörderin?

44 Min.Ab 12

Als Heidi Wiegand wie jede Woche die Einnahmen ihres Schuhgeschäfts zur Bank bringen will, rast plötzlich ein Auto auf sie zu, erfasst sie und schleudert sie zehn Meter durch die Luft - ihre Tasche mit knapp 8500 Euro Inhalt wird gestohlen. Die schwer verletzte Heidi will Natascha, die Freundin ihres Sohnes Jens, als Täterin erkannt haben. Wollte sie Heidi umbringen, weil die dagegen war, dass Natascha und Jens zusammenziehen?

Weitere Folgen in Staffel 9

Alle Staffeln im Überblick

Richterin Barbara Salesch
SAT.1
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara Salesch

Alle 14 Staffeln und Folgen