Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richterin Barbara Salesch

Putzig

SAT.1Staffel 9Folge 1646
Putzig

PutzigJetzt kostenlos streamen

Richterin Barbara Salesch

Folge 1646: Putzig

44 Min.Ab 12

Ruth führt ein strenges Regiment in ihrer Putzkolonne. Auch ihre Tochter Sabine und ihr Ehemann Walter, die dort arbeiten, bleiben davon nicht verschont. Bei einer zusätzlichen Sonderschicht soll Ruth ihre Tochter von einer Brüstung in die Tiefe gestoßen haben - Sabine kommt nur knapp mit dem Leben davon. Aber niemand will etwas gesehen haben ...

Weitere Folgen in Staffel 9

Alle Staffeln im Überblick

Richterin Barbara Salesch
SAT.1
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara Salesch

Alle 14 Staffeln und Folgen