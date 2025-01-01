Richterin Barbara Salesch
Folge 1535: Mein Engel
44 Min.Ab 12
Auf mysteriöse Weise taucht die als Engel verkleidete Leiche der 18-jährigen Serafina in einem Waldstück auf. Hat der Kunstfotograf Amon das tote Mädchen tatsächlich aus dem Beerdigungsinstitut entführt oder wollte ihr Freund Emanuel, der ihren Selbstmord nur schwer verkraftet, eine private Trauerfeier abhalten?
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1