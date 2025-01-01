Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richterin Barbara Salesch

Mein Engel

SAT.1Staffel 9Folge 1535
Mein Engel

Mein EngelJetzt kostenlos streamen

Richterin Barbara Salesch

Folge 1535: Mein Engel

44 Min.Ab 12

Auf mysteriöse Weise taucht die als Engel verkleidete Leiche der 18-jährigen Serafina in einem Waldstück auf. Hat der Kunstfotograf Amon das tote Mädchen tatsächlich aus dem Beerdigungsinstitut entführt oder wollte ihr Freund Emanuel, der ihren Selbstmord nur schwer verkraftet, eine private Trauerfeier abhalten?

Weitere Folgen in Staffel 9

Alle Staffeln im Überblick

Richterin Barbara Salesch
SAT.1
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara Salesch

Alle 14 Staffeln und Folgen