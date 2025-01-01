Richterin Barbara Salesch
Folge 1628: Dicke Dinger
44 Min.Ab 12
Nachdem Siegrid erfahren hat, dass ihre 15-jährige Tochter wegen ihrer großen Oberweite sexuell belästigt wurde, soll sie ihren Peiniger Falk geschlagen und mit den Beinen nach oben an einen Baum aufgehängt haben. Der 15-Jährige kann sich nicht erklären, warum Siegrid so ausgerastet ist, schließlich hat Lisa ihre Brüste doch freiwillig gezeigt - behauptet er ...
