SAT.1Staffel 9Folge 1633
Folge 1633: Die Süße im Salz

44 Min.Ab 12

Eine mumifizierte Frauenleiche kommt in einer Kiste voller Pökelsalz zum Vorschein, als Stefanie mit einem Fernsehteam den Hobbykeller ihres Mannes Peter renovieren will. Hat Peter die Prostituierte Bella erstochen? Er behauptet, die Frau weder zu kennen noch etwas von der Leiche gewusst zu haben. Stefanies Verdacht fällt auf Peters Bruder Timo ...

SAT.1
