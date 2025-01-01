Richterin Barbara Salesch
Folge 1639: Es ist noch Suppe da
44 Min.Ab 12
In letzter Minute kann Karsten den bewusstlosen Kantinenkoch Kurt aus einem riesigen Suppenbecken ziehen. Aber kaum ist Kurt zu sich gekommen, behauptet er, dass seine Küchenhilfe Lena hinter der Attacke steckt. Seine Wut verwandelt sich in bittere Enttäuschung, denn schließlich hat er Lena und ihren Sohn zuvor bei sich zu Hause aufgenommen ...
Richterin Barbara Salesch
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
12
