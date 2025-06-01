Rund um den Globus
Folge 1: Joaquims wilde Reiter
13 Min.Ab 6
Der zehnjährige Luam hat sein bisheriges Leben auf der Straße verbracht. Nun kommt er auf die Farm von Senhor Joaquim, der Straßenkinder aufnimmt, um ihnen ein neues Leben zu bieten. Die Kinder können herumtollen und spielen, doch sie lernen auch, Pflichten und Verantwortung zu übernehmen. Etwa für ein eigenes Pferd, das auch Luam bekommt
Copyrights:© MedienKontor Movie GmbH