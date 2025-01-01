Zum Inhalt springenBarrierefrei
One TerraStaffel 1Folge 4
Folge 4: Das Dschungel-Orchester

14 Min.

Der 15-jährige Simón Aguape spielt Geige im Dorf-Orchester, beherrscht neben Bach und Vivaldi viele weitere Barock-Partituren. Er lebt mit seinen Eltern und den Geschwistern am Rande des bolivianischen Regenwaldes. Mühsam ernährt sich die Familie von einem kleinen Stück Land. Nun begibt sich Simón zum ersten Mal auf Auslandsreise: das Dorf-Orchester fliegt zu einem Auftritt nach Peru.

One Terra
