Die Trommler von Burundi

One TerraStaffel 1Folge 8
Folge 8: Die Trommler von Burundi

14 Min.

Viele junge Männer haben sich in Burundi eine uralte Tradition zum Beruf gemacht: Sie sind Batimbos, Trommler. Ihre riesigen Trommeln tragen sie traditionell auf dem Kopf. Getrommelt wird im Halbkreis, dazu tanzen auch schon die Jüngsten in akrobatischen Choreographien. Ihre Körper sind so gelenkig, dass sie ihre Instrumente sogar während des Laufens mit dem Fuß schlagen können.

One Terra
