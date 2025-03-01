Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Rund um den Globus

Màrta und das Otterkind

One TerraStaffel 1Folge 10
Màrta und das Otterkind

Màrta und das OtterkindJetzt kostenlos streamen

Rund um den Globus

Folge 10: Màrta und das Otterkind

13 Min.

Màrta Balogh ist Tierfreundin durch und durch und hat Erfahrung im Aufziehen verlassener und verletzter Wildtiere. Nun hat sie das Otterbaby Viki in der Pflege. Doch Màrta hat das Jungtier inzwischen so an den Menschen gewöhnt, dass ein Leben in freier Wildbahn kaum noch denkbar scheint. Noch dazu stellt sich heraus, dass Viki einen Herzfehler hat. Was soll nun aus ihm werden?

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Rund um den Globus
One Terra
Rund um den Globus

Rund um den Globus

Alle 5 Staffeln und Folgen