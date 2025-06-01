Rund um den Globus
Folge 2: Die Mutter der Bonobos
13 Min.Ab 6
Claudine André hat das "Lola ya Bonobo", das "Paradies der Bonobos" gegründet. Hier kümmern sich die Belgierin und ihr Team um verwaiste Bonobojunge. Viele der Tiere haben schlimmes Leid erlebt, sind krank und müssen erst mühsam wieder aufgepäppelt werden. Doch es gibt auch Grund zur Freude: Bald wird in der Station das erste Baby geboren!
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Rund um den Globus
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© MedienKontor Movie GmbH