Folge 9: Die rasenden Engel der Línea 5
13 Min.
Auf ihren selbstgebauten Karren stürzen sich die Balineros die höchste und gefährlichste Pass-Straße Kolumbiens, die Línea 5, hinunter, um überall dort mit anzupacken, wo sie gebraucht werden. Seit über 30 Jahren ist auch Loco mit seinen Kollegen jeden Tag bergab- und bergaufwärts unterwegs. Für den 15-jährigen Felix ist es der größte Traum, irgendwann ein Balinero wie Loco zu sein.
Genre:Dokumentation
Produktion:DE, 2017
Copyrights:© MedienKontor Movie GmbH