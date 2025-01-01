Rund um den Globus
Folge 5: Die Minenratten von Tansania
13 Min.
Im Forschungszentrum der Organisation APOPO in Tansania herrscht helle Aufregung: Eine Rattenmutter hat Junge geworfen - ein Riesenerfolg bei in Gefangenschaft lebenden Riesenhamsterratten. Schnell zeigt sich, dass einer der Rattenjungen besonders aufgeweckt ist. Er bekommt den Namen Ronaldinho. In nur wenigen Wochen lernt das intelligente Tier gefährliches TNT zu erschnüffeln.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Rund um den Globus
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© MedienKontor Movie GmbH