Folge 7: Das Kinderparlament von Rajasthan
14 Min.Ab 6
Tagsüber hütet die 13-jährige Inderin Neraj Jath Ziegen, nach Sonnenuntergang besucht sie die Abendschule ihres Dorfes. Und sie ist Ministerin für Ackerbau und Viehzucht im Parlament der Kinder von Rajasthan. Es wurde gegründet, damit die Kinder das typische Kastendenken überwinden und die Bedeutung von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit erfassen.
