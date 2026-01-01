Sabrina ... total verhext!
Folge 1: Eine Hexe wird flügge
21 Min.
Sabrinas 16. Geburtstag steht vor der Tür - und es wird wahrhaftig ein ganz besonderer Tag. Sie erfährt, dass sie eine Hexe ist! Ihr Vater ist ein Zauberer, ihre Tanten, bei denen sie aufwächst, sind ebenfalls Hexen - lediglich ihre Mutter ist eine Sterbliche. Nach einem anfänglichen Schock ist sie begeistert von dieser Neuigkeit. Ihr erster Tag an der neuen Schule verläuft dann auch dementsprechend - sie sorgt für sehr viel Aufruhr ...
Sabrina ... total verhext!
Genre:Sitcom, Fantasie, Comedy
Produktion:US, 1996
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Paramount Pictures