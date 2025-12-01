Zum Inhalt springenBarrierefrei
Paramount GlobalStaffel 1Folge 15
21 Min.

Sabrina will mit Harvey zu einer Signierstunde der "Violent Femmes" nach Boston fahren. Ihre Tanten erlauben aber nicht, dass sie alleine fährt. Sie verwandeln sich in Teenager und geben sich als Sabrinas Cousinen Hillary und Zellary aus. Auch Gordie kommt mit. Als sich der Junge in Zellary alias Tante Zelda verliebt, wird die Situation schwierig. Doch wozu können die Tanten schließlich zaubern?

