Sabrina ... total verhext!

Paramount GlobalStaffel 1Folge 3
Folge 3: Wer hat Angst vor Rudy Kazootie?

21 Min.

Sabrina wünscht sich Rollerblades und jobbt dafür: Sie hütet das Baby Rudy Kazootie. Gleichzeitig ist sie mit Harvey zum Lernen verabredet. Doch der würde lieber fernsehen - die Meisterschaftsspiele im Baseball. Weil Rudy ständig schreit, zaubert Sabrina ein Fläschchen für ihn - mit dem Erfolg, dass aus Rudy ein erwachsener Mann wird. Dummerweise lässt sich der Zauber nicht so schnell rückgängig machen. Sabrina schleicht sich mit Rudy aus dem Haus und hofft auf Salems Hilfe ...

Paramount Global
