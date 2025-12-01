Zum Inhalt springenBarrierefrei
Ein Double auf Abwegen

Paramount GlobalStaffel 1Folge 5
Ein Double auf Abwegen

Folge 5: Ein Double auf Abwegen

21 Min.

Im anderen Reich wird Halloween, der für Hexen größte Festtag, gefeiert. Doch Sabrina würde lieber bei Harveys Halloween-Party dabei sein, während ihre Tanten auf ihre Anwesenheit bestehen. Sabrina zaubert sich flugs eine Doppelgängerin und schickt diese auf Harveys Party. Während die echte Sabrina im anderen Reich ihre Verwandtschaft näher kennen lernt, versucht Libby, "Sabrina 2" vor allen lächerlich zu machen: Das Double soll einen Striptease hinlegen.

Paramount Global
