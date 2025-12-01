Zum Inhalt springenBarrierefrei
Streberglück

Paramount GlobalStaffel 1Folge 9
Folge 9: Streberglück

21 Min.

Der Streber Gordie sucht Mitglieder für den Wissenschaftsclub. Sabrina zeigt großes Interesse. Sie hat aber gleichzeitig Angst davor, dass sie auch als Streberin abgestempelt wird. Mit Recht, denn als Libby davon erfährt, wird sie noch unausstehlicher als sonst und beschimpft Sabrina. Aber Sabrina weiß sich zu helfen: Um Libby eine Lektion zu erteilen, benutzt sie ihre Zauberkraft und verwandelt diese ebenfalls in eine Streberin. Doch ob das so eine gute Idee war?

Paramount Global
