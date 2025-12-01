Zum Inhalt springenBarrierefrei
Sabrina ... total verhext!

Der tiefgekühlte Richter

Staffel 1Folge 12
Der tiefgekühlte Richter

Sabrina ... total verhext!

Folge 12: Der tiefgekühlte Richter

21 Min.

Sabrina findet ihren Mathe-Lehrer Mr. Rothwell ungerecht. Als sie bei der letzten Klausur durchfällt, schwört sie Rache. Hilda und Zelda teilen Sabrinas Meinung allerdings nicht und suchen das Gespräch mit Rothwell. Hinterher steht auch für sie fest: Diesem Mann muss man mit einem Zaubertrank auf den Leib rücken. Doch die Wirkung ist nicht nach Sabrinas Geschmack. Rothwells Pläne, eine Software-Firma zu gründen, scheitern, und er bleibt der Schule bis ans Lebensende erhalten.

Paramount Global
