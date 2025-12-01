Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Sabrina ... total verhext!

Dr. Cyclop

Paramount GlobalStaffel 1Folge 16
Dr. Cyclop

Dr. CyclopJetzt kostenlos streamen

Sabrina ... total verhext!

Folge 16: Dr. Cyclop

21 Min.

Sabrina fährt mit ihren Tanten zum Ski-Urlaub auf den Mars. Harvey bleibt traurig zurück. Er wartet auf den versprochenen Anruf von Sabrina. Auch Salem bleibt zu Hause, er aber feiert eine Riesen-Party. Sabrina langweilt sich tödlich - bis ihre Tanten ihr einen Skilehrer besorgen. Er heißt Doug und sieht umwerfend aus. Prompt gefällt Sabrina der Skisport und vergisst dabei total, ihren Freund Harvey anzurufen.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Sabrina ... total verhext!
Paramount Global
Sabrina ... total verhext!

Sabrina ... total verhext!

Alle 7 Staffeln und Folgen