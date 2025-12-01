Sabrina ... total verhext!
Folge 10: Lampenfieber
21 Min.
Für eine gute Story überredet Sabrina Roxie und Morgan zur Teilnahme am "National Superstars"-Wettbewerb. Doch kurz vor dem Auftritt bekommen die beiden Angst und wollen verschwinden. Um sie zu beruhigen, zaubert Sabrina sich und ihren Freundinnen Hals-Pastillen, die das Talent fördern - allerdings auch ihre Star-Allüren verstärken. Unter dem plötzlichen Egoismus und Konkurrenzdenken leidet schnell ihre Freundschaft ...
Sabrina ... total verhext!
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 1996
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Paramount Pictures