Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Sabrina ... total verhext!

Das Biest

Paramount GlobalStaffel 7Folge 4
Das Biest

Das BiestJetzt kostenlos streamen

Sabrina ... total verhext!

Folge 4: Das Biest

22 Min.

Sabrina soll die Pop-Sängerin Baby K2K interviewen, doch die ist so wild, dass Sabrina Angst haben muss, während des Gesprächs verprügelt zu werden. Mit Hilfe eines Zauberspruchs versucht sie, die Situation zu retten. Doch der Schuss geht nach hinten los: Als Baby K2K beim nächsten Auftritt lammfromm auf der Bühne steht, Sabrina jedoch jeden, der ihr über den Weg läuft, angiftet, ist klar - Baby und Sabrina haben die Persönlichkeiten getauscht. Sabrina sucht Hilfe bei Bob ...

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

Sabrina ... total verhext!
Paramount Global
Sabrina ... total verhext!

Sabrina ... total verhext!

Alle 7 Staffeln und Folgen