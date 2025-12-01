Zum Inhalt springenBarrierefrei
Sabrina ... total verhext!

Sabrina im Wunderland

Paramount GlobalStaffel 7Folge 13
Sabrina im Wunderland

Sabrina im WunderlandJetzt kostenlos streamen

Sabrina ... total verhext!

Folge 13: Sabrina im Wunderland

22 Min.

Als der Musikpromoter Aaron Jacobs in der Redaktion auftaucht, ist es um Sabrina geschehen: Sie verliebt sich Hals über Kopf in ihn! Und Aaron geht es nicht viel besser. Doch als er versucht, Sabrina anzusprechen, gerät sie in Panik und flieht. Um herauszufinden, wie Adam wirklich tickt, zaubert sie sich eine magische Taschenuhr, die ihr von Salems neuem Haustier - einem weißen Kaninchen - gestohlen wird. Die Verfolgung endet mitten im Wunderland ...

Sabrina ... total verhext!
Paramount Global
Sabrina ... total verhext!

Sabrina ... total verhext!

Alle 7 Staffeln und Folgen