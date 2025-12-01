Sabrina ... total verhext!
Folge 13: Sabrina im Wunderland
22 Min.
Als der Musikpromoter Aaron Jacobs in der Redaktion auftaucht, ist es um Sabrina geschehen: Sie verliebt sich Hals über Kopf in ihn! Und Aaron geht es nicht viel besser. Doch als er versucht, Sabrina anzusprechen, gerät sie in Panik und flieht. Um herauszufinden, wie Adam wirklich tickt, zaubert sie sich eine magische Taschenuhr, die ihr von Salems neuem Haustier - einem weißen Kaninchen - gestohlen wird. Die Verfolgung endet mitten im Wunderland ...
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Sabrina ... total verhext!
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 1996
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Paramount Pictures