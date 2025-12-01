Sabrina ... total verhext!
Folge 15: Cirque du Sabrina
22 Min.
Sabrina bekommt die Termine und Verabredungen mit Aaron, Harvey und ihren Freundinnen nicht mehr koordiniert. Als plötzlich aus ihrem Schlafzimmer ein Zirkus wird, demonstriert der Jongleur Jaques ihr die Unausgeglichenheit ihres Lebens deutlich mit Hilfe eines Hochseils. Sabrina macht sich auf die Suche nach möglichen Gründen für ihre Verfassung. Liegt es vielleicht an Aarons Eifersucht auf Harvey oder an Harveys Liebe zu ihr?
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Sabrina ... total verhext!
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom, Fantasie, Comedy
Produktion:US, 1996
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Paramount Pictures