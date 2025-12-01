Sabrina ... total verhext!
Folge 12: Blindes Vertrauen
22 Min.
Da auf Sabrina eine Zaubersystemprüfung zukommt, muss sie Roxie und Morgan irgendwie loswerden. Schließlich dürfen sie von ihren Zauberproben nichts mitbekommen. Ein Zaubertrank soll helfen, ihr blindes Vertrauen zu gewinnen und sie so gefügig zu machen, dass sie keinen Verdacht schöpfen. Doch Salem nutzt Morgans Vertrauen, um sich von ihr verwöhnen zu lassen und mit ihr ein Bad zu nehmen. Sabrina hat ein furchtbar schlechtes Gewissen ...
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Sabrina ... total verhext!
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 1996
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Paramount Pictures