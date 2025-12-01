Sabrina ... total verhext!
Folge 17: Romanzen-Alarm
22 Min.
Im letzten Moment kann Sabrina mit ihren magischen Kräften verhindern, dass Morgan in einen Aufzugschacht stürzt. Doch die Rettung verärgert die drei Schicksalsgöttinnen Paris, Mackenzie und Ashley so sehr, dass sie nun stattdessen Sabrina töten wollen. Zwar gelingt es ihr, die Göttinnen von ihrem Vorhaben abzubringen, aber die konzentrieren ihre Wut auf ein neues Opfer: Aaron. Um ihn zu retten, muss Sabrina dreimal die Schicksalsgöttinnen besiegen ...
Sabrina ... total verhext!
Genre:Sitcom
Produktion:US, 1996
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Paramount Pictures